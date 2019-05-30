Pastane ve fırınlara bayram denetimi yapıldı
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Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi.
Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi. Denetimlerde ekipler, işletme ruhsatlarından imalathanelerin hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:17 Kaynak: İHA
Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmelerini sağlamak için çalışmalarını ve denetimlerini sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran Salı günü başlayacak Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde tatlı ve şekerleme imalathaneleriyle fırın ve pastaneleri denetledi. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle denetimlere başlayan ekipler, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirildi. İmalathanelerin mutfağında da gerekli denetimleri yapan ekipler, sağlık koşulları açısından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, artan hava sıcaklıklarını da göz önüne alarak gerekli uyarılarda bulunulurken ürünlerin saklanma koşulları da kontrol edildi. - ANTALYA
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