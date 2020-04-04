Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi - Son Dakika

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Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi
6 saat önce
Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi Zonguldak Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri pastane ve lokantalarda çalışan personelin kontrolleri gerçekleştirildi.
Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi
ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri pastane ve lokantalarda çalışan personelin kontrolleri gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri yaptıkları pastane ve lokantaların imalathanelerinde denetleyerek hijyen olup olmadıklarını kontrol ettiler. Korona virüs salgınına karşı Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde pastane ve lokantada çalışanları eldiven giymeleri, hijyen olmaları ve maske takmaları konusunda uyardılar. Zabıta ekipleri ayrıca maske ve eldiven giymeyen görevlileri maske ve eldiven taktılar.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:47 Kaynak: İHA
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