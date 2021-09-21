Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Karaman'da bir pastane sahibi, yanında çalışan çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sonraki süreçte tahliye olan şahsın, taciz suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, 2,5 yıl hapis cezası verdi.
Geçen yıl mart ayında Sarıveliler ilçesindeki bir pastanede işe başlayan A.Ö., iddiaya göre patronu Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı. Durumu anlattığı ailesi Canbolat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu.
Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.
Kaynak: DHA
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