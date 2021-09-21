Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası verildi

Karaman'da yaşanan olayda bir pastane sahibi, yanında çalışan 16 yaşındaki çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezası aldı.

Karaman'da bir pastane sahibi, yanında çalışan çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sonraki süreçte tahliye olan şahsın, taciz suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, 2,5 yıl hapis cezası verdi. DURUMU AİLESİNE ANLATTI Geçen yıl mart ayında Sarıveliler ilçesindeki bir pastanede işe başlayan A.Ö., iddiaya göre patronu Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı. Durumu anlattığı ailesi Canbolat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu. GÜVENLİK KAYITLARI İNCELENDİ Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil

Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi

12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi