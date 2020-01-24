Pastanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki pastaneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Pastanenin imalathanesinde çıkan ve kısa sürede iş yerinin tamamına yayılan yangın, bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İş yerinin sahibi Serdal Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybı veya yaralımızın olmaması. Maddi hasarımız var. İtfaiye ekipleri olayı araştırıyor." dedi.