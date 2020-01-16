Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Son Dakika

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana gelen olayda, Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.