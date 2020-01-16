Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Son Dakika

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Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı
14 dakika önce
Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:03
Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana gelen olayda, Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
HER YERDE ARANIYOR
Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.
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