Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Son Dakika

Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı

14 dakika önce

Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı, System.String[]

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana gelen olayda, Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.

Pınar Mahallesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:03 
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