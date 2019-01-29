Son Dakika Haberleri: Pastaneden Bozuk Para Çalan Hırsız Yakalandı

Pastaneden Bozuk Para Çalan Hırsız Yakalandı

1 saat önce

İZMİT'te bir pastaneye gece saatlerinde girerek yaklaşık bin TL tutarında bozuk para çaldığı iddia edilen Ş.Ö(18) polis ekiplerince yakalandı.

Pastaneden Bozuk Para Çalan Hırsız Yakalandı, System.String[]
İZMİT'te bir pastaneye gece saatlerinde girerek yaklaşık bin TL tutarında bozuk para çaldığı iddia edilen Ş.Ö(18) polis ekiplerince yakalandı.

Olay geçtiğimiz 18 Ocak günü İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Dükkanın çelik kapısını zorlayarak içeri giren zanlı pastaneden bin TL tutarında bozuk para çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Pastane sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonrasında zanlının daha önce hırsızlık suçundan 35 sabıka kaydı olan Ş.Ö.(18) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Ş.Ö.'nün Kartepe'de bulunan evinin etrafında beklemeye başlayan ekipler, şahsın 2 gün sonra evine gelmesi üzerine şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Ş.Ö., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Polis, İzmit, Güncel
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