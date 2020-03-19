Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı - Son Dakika Dünya

Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı

6 saat önce

Pasteur Enstitüsü’nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı, Enstitü, iddiayı yalanladı

Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı, System.String[]

Fransa'nın dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü'nün, 2004 yılında koronavirüsü icat ettiği iddiası, sosyal medyada çığ gibi yayıldı.


İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:43 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti         
23:51
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 17:23:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]