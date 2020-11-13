Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı

13.11.2020 09:36
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı, System.String[]

GENÇLİK ve Spor İl Müdürlüğü, pastırma sıcaklarının yaşandığı Erzurum'da sezon öncesi kent meydanında buz ve kış sporlarını tanıttı.

GENÇLİK ve Spor İl Müdürlüğü, pastırma sıcaklarının yaşandığı Erzurum'da sezon öncesi kent meydanında buz ve kış sporlarını tanıttı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kış spor dallarını, antrenör ve sporcuların da yardımı ile kaldırımda deneme fırsatı bulan gençler, çok eğlendiklerini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Erzurum'un kış sporları merkezi olduğunu belirterek, "Kızak, kayak ve patenlerin altına tekerlek takarak halkımıza bu sporların keyfini yaşattık" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Kent Meydanı'nda stant açan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biathlon gibi kayak branşlarının yanı sıra, buz hokeyi, curling, floor curling, kızak ve short track gibi buz sporlarının tanıtımını yaptı. Pastırma sıcaklarının yaşandığı Erzurum'da kış sporlarının tanıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, antrenör ve sporcuların yardımı ile bunları deneme imkanı buldu. Karda kullandıkları malzemelerin altına tekerlek takarak kent meydanında kar varmış gibi kayan sporcular, vatandaşlara tanıtım yaptı. Kışın yapmaya cesaret edemedikleri spor dallarını yazın deneme fırsatı bulan gençler büyük bir zevk aldıklarını belirtti.

Erzurum'un kış sporları merkezi ve kış olimpiyatlarına aday bir şehir olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şunları söyledi: "2011 UNIVERSIADE ve EYOF 2017 gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Kış olimpiyatlarına da aday olan Erzurum pandemi sürecine rağmen faaliyetlerine sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak devam ediyor. Tüm spor dallarında adından söz ettiren bir iliz. Uzun bir kışa sahip olan Erzurum kış sporlarında önemli bir misyonu üstlenmiştir. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarını ve EYOF 2017'yi başarıyla yapmış bir kentiz. Olimpiyatlara da aday adayı olduk. Modern kayak tesisleri ile donatılan Palandöken ve Konaklı kayak merkezinde, buz salonları ile kayakla atlama kulelerinde yüzlerce sporcumuz bulunmakta. Bu kentin buz ve kış sporlarında başarılı olmak gibi bir mecburiyeti var. Yaklaşan sezon öncesi kış ve buz sporlarına dikkat çekmek ve gençleri bu spor dallarına yönlendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Kızak, kayak ve patenlerin altına tekerlek takarak halkımıza bu sporların keyfini yaşattık."

Kent meydanında düzenlenen etkinliğe 30 antrenör ve 50 sporcu katıldı. Her sporcu kullandığı spor malzemesinin tanıtımını yaptı. Bazen kendileri bazen de merak edip kullanmak isteyenlere yardımcı oldu. Karda veya buzda kullanmaya cesaret edemedikleri spor malzemelerini kaldırımda yapma imkanı bulan gençler büyük bir zevk aldıklarını söyledi


Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı
Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı

Yakutiye, Erzurum, Sporcu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için Gökhan Gönül ve Caner Erkin taktiğini uygulayacak Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için Gökhan Gönül ve Caner Erkin taktiğini uygulayacak         
09:38
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu         
09:10
Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı         
08:56
Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor         
07:28
Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti         
02:49
İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı         
00:46
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu         
13:53
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 09:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei