Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak

Resmi kuruluşu 1928 yılına dayanan Türkiye'nin en eski sucuk pastırma üreticisi Ünlü Sucukları, koronavirüs sürecini atlatmak için internet mecrasını en yoğun kullanan şirket olmaya hazırlanıyor. Küresel ticaret devi Amazon, Ebay, Alibaba gibi e-ticaret siteleri ile birlikte Türkiye'den Gittigidiyor, N11, Getir ve Trendyol gibi sitelerden geniş çaplı kampanyaya hazırlandıklarını söyleyen Ünlü Gurme Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ünlü "Bir asırlık üretim birikimimiz, tecrübemizi ve geleneksel Kayseri sucuğunun lezzetini Tüm dünyaya tattırmak istiyoruz. Kayseri sucuğunun pastırmasının tadına bakmayan kalmasın istiyoruz" dedi..



