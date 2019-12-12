Pastırma tartışmasında Sivas'tan iddialı çıkış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pastırma tartışmasında Sivas'tan iddialı çıkış - Son Dakika

Pastırma tartışmasında Sivas'tan iddialı çıkış

6 saat önce

SİVAS (İHA) – Kastamonu ve Kayseri arasındaki pastırma tartışmasına Sivas da dahil oldu.

Pastırma tartışmasında Sivas'tan iddialı çıkış, System.String[]

SİVAS (İHA) – Kastamonu ve Kayseri arasındaki pastırma tartışmasına Sivas da dahil oldu.


Kayseri ve Kastamonu arasında devam eden "Pastırma kimin" tartışmasına pastırma ustaları ile meşhur olan Sivaslılar da dahil oldu. Sivas'ta vatandaşlar asırlardır evlerinde kendi pastırmalarını doğal yöntemlerle kendileri üretmeye devam ediyor. Pastırma yapımında, doğal olarak beslenen hayvanların etini kullanmaya gayret gösteren Sivaslılar, Sivas pastırmalarının lezzeti konusunda iddialı. Türkiye'nin en meşhur pastırma ustaları ise Sivas'ın Kızılca köyünde yetişiyor. Bu köyde yetişen ustaları, pastırma üretimi yapan tüm tesislerde görmek mümkün.


"Pastırma Anadolu'ya Sivas'tan yayıldı"


Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, pastırmanın ana vatanın Sivas olduğunu belirterek pastırmanın Anadolu'ya Sivas'tan yayıldığını ileri sürdü. Hastaoğlu, "Öncelikle pastırmada kalite çok önemli. Sivas en geniş coğrafyaya sahip ikinci ilimiz. Geniş meralara sahip. Bizim hayvanlarımız yaz döneminde meralarda yayılır, ardından besilere çekilir. Hayvanlarımız, yaz aylarında doğadaki bütün endemik bitkilerin hepsinin tadını alırlar. Bizim Sivas yöresinin hayvanlarının eti çok lezzetli olur. Buda yapmış olduğumuz ürünler ile belli oluyor. Lezzetin tadına bakan bir daha yiyor. Bu bağlamda siparişler her geçen gün çoğalıyor. Hiçbir üreticimiz kaliteden ödün vermiyor. Usta olmadan pastırma olmuyor, pastırma diğer ürünler gibi değil. Kaliteli ustalık istiyor. Türkiye 'de pastırma denince akla Kızılca köy gelir. Sivas pastırmanın merkezi konumundadır. Anadolu'ya pastırma Sivas'tan yayılmıştır. Bunu da herkesin böyle bilmesini rica ediyorum"dedi.


"Her hayvanın pastırması olmaz"


Pastırma ustaları ile meşhur Kızılca köylü sakinlerinden, 32 yıllık pastırma ustası Ahat Çağlar, her hayvanın etinden pastırma olamayacağını belirterek pastırma yapılacak hayvanları özenle seçtiklerini ve doğal olarak beslediklerini söyledi. Çağlar, "Yapılış şekline gelince etin en seçme yerleri seçilerek yapılıyor. Antrikot, sırt, bonfile ve 4 tane kara parça olmak şartıyla. Pastırma Kayseri başta olmak üzere bir çok ilde yapılıyor. Pastırma ustaları Sivas'ın Kızılca köyünden çıkmaktadır. Pastırma üreten firmaların işletmeciliğini ise Kayserililer yapıyor. Biz pastırma yapacağımız hayvanları kendimiz besliyoruz, özenle seçiyoruz ve ardından pastırmasını yapıyoruz. Her malın pastırması olmaz. Onların iddiası pastırmanın kendilerine ait olduğu yönünde. Araştırın, bakın. Pastırma asırlardır Kızılca köylüler tarafından üretiliyor. Pastırma Sivas'ın. Kim ne dersin pastırmanın Türkiye'ye yayıldığı yer Sivas'tır. Lezzet Sivas'tan çıkıyor çünkü böyle bir yayla hiçbir ilimizde yok" dedi.


Sivaslılar da Sivas pastırmasının farklı yörelerde yapılan pastırmalardan farklı ve daha lezzetli olduğunu söyledi. - SİVAS

Kastamonu, Kızılca, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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