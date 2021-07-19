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Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak - Son Dakika

Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak

19.07.2021 23:05

Pastırma ve sucuğu ile ünlü Kayseri'de Kurban Bayramı öncesinde baharat fiyatları arttı.

Pastırma ve sucuğu ile ünlü Kayseri'de Kurban Bayramı öncesinde baharat fiyatları arttı. Baharatçı Kaya Eldek, "Baharat fiyatlarında bu sene yüzde 10'luk bir artış var" dedi.

Kayseri'de her sene yapılan ev yapımı sucuk ve pastırmada kullanılan baharatlara bayram öncesinde zam geldi. Bütün ürünlerde olduğu gibi baharat fiyatlarına da küçük miktarda da olsa zam geldiğini söyleyen baharatçı Kenan Eldek, evlerde senede bir kez yapılan sucukta kullanılacak malzemelerin kaliteli ve güvenilir yerlerden temin edilmesi gerektiğini söyledi. Eldek, "Ürünlerimizin fiyatlarında geçen seneye oranla yüzde 10'luk bir artış var. Her şeyde olduğu gibi bizde de ufak bir artış mevcut. Biberin kalitesine göre ürün fiyatları değişiyor. 10 kilogram bir sucuk malzemesinin fiyatı 40 TL ile 55 TL arasında değişiyor. Bağırsakların da metresi 1 TL'den 2,5 TL'ye kadar çıkabiliyor. Biz tabii ki her zaman müşterilerimize en iyisini öneririz. Çünkü etimiz kıymetli, kurban senede bir kere yapılıyor. Bu sucuğu da senede bir kere yapıyoruz. Senede bir kez yaptığımız sucuğu da ağız tadı ile yememiz gerekiyor. Havalar çok sıcak. Dolayısıyla sucuğumuzu çok güzel yerlerde kurutmamız lazım. Serin, gölge ve güneş görmeyen yerlerde kurutmamız lazım. Müşterilerimizden de tek ricamız en kaliteli, beğendikleri ve güvendikleri baharatçılardan baharat almaları. Biz kurbanı İslam alemi olarak senede bir defa yapıyoruz. Bunun da değerli ve kıymetli olması gerekiyor. Bir baharat 5 TL ile ucuz olmaz, 5 TL ile de pahalı olmaz. Sucuğa giren malzemelerimizin fiyatları ise tatlı biberimiz 40-60 TL arası, acı biberimiz 50-60 arası, kimyonumuz 60 TL, soyulmuş sarımsak 20 TL, karışık baharatımız 70 TL ve tuza da herhangi bir ücret almıyoruz" dedi.

Eldek, yapılacak sucuğun miktarına göre alınacak malzemelerin de iyi ayarlanması gerektiğini söyleyerek, "10 kilogramlık orta acılı sucuk baharatının tarifi; 500 gram tatlı Nazilli biberi, 200 gram acı Maraş biberi, 100 gram kimyon, 100 gram 7 türlü karışık baharat ve 180 gram tuz konması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu tarife göre kendileri ayarlayarak düşük ya da fazla miktarda baharat ayarlayabilirler. Bu saymış olduğumuz tarif toplamda 45 TL'den başlıyor, 55 TL'ye kadar çıkabiliyor. 10 kilogramlık sucuğun bağırsağı için de 1. sınıf alırlarsa 50 TL, en alt sınıftan alırlar ise 20 TL'ye kadar düşüyor" ifadelerini kullandı.

(Mükremin Kaya/İHA)

Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak
Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak
Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak
Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak
Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak

Türk Lirası, Kayseri, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pastırma ve sucuk bu sene zamlı yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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