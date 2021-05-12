Pastırmacı Tolga'dan ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık hediyesi - Son Dakika

KAYSERİ'de Pastırmacı Tolga, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık hediye etti.

Kazancılar Çarşısında işletmesi bulunan Pastırmacı Tolga, Ramazan Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık hazırladı. Çeşitli mahallelerde oturan ihtiyaç sahibi 50 çocuğa, bayramlık kıyafet hediye edildi. Çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Pastırmacı Tolga, "Pandemi döneminde çalışamayan, geçim sıkıntısı çeken ailelerin çocuklarına hediyeler aldık. Bu zor günlerde insanları sevindirmek, dertlerine ortak olmak onlarla beraber aynı havayı teneffüs etmek istedik. Çocuklarımızın her zaman yüzleri gülmeli. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Eğer vermiş olduğumuz hediyelerle bir nebze olsun onları sevindirdiysek ne mutlu bize" dedi.

- Kayseri