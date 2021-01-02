Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı - Son Dakika

Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı

02.01.2021 11:16
Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı, System.String[]

Kayseri'de Pastırmacılık yapan Yasin Güzel, 2020 yılında pastırma satışları ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020 yılında tüm sektörler gibi, biz de pandemiden olumsuz etkilendik" dedi.

Kayseri'de Pastırmacılık yapan Yasin Güzel, 2020 yılında pastırma satışları ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020 yılında tüm sektörler gibi, biz de pandemiden olumsuz etkilendik" dedi.

Pastırma sektöründe önceki yıllara göre 2020 yılının çok kötü geçtiğini söyleyen Yasin Güzel, "Pastırma sektöründe 2020 yılı, 2019 yılına göre çok daha kötü geçti. Bütün sektörler gibi bizde bu dönemden çok kötü etkilendik. Son 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamaları bizi çok etkiledi. Hafta sonları kapalıyız. Normalde biz Kasaplar Odasına üye olduğumuz için Cumartesi, Pazar yasaklarda açma yetkimiz var ama açmamızın bir anlamı yok. Çünkü insanlarımız dışarda değil. Bu durumdan kötü etkilendik haftada 2 günümüz zaten yok. Hafta içlerinde de zaten İstanbul, Ankara yakın illerden, uzak illerden şehir içi gelip gidenimiz yok. Yani 2020 yılı bizim için kötü geçti" dedi.

Güzel, kış turizmiyle beraber Kayseri'de birçok sektörün de olumsuz etkilendiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

" Erciyes'in pisti kapandığı zaman burada olan turistlerin birçoğu kendi ülkelerine geri döndü. Burada ki olan turistlerde haliyle Ürgüp'e nakledildi. Yani Kayseri şehir merkezinde çok az bir turist sayısı vardı. Bununda bize hiçbir etkisi olmadı. Çünkü turistler geri dönme amacı ile gezdiler 1-2 gün durdular ve gittiler. Yani bizlere hiçbir katkısı olmadı. Pistler kapalı olduğu sürece zaten dışardan turist geleceğini düşünmüyoruz. 2021 yılından beklentimiz çok değil çünkü 2020'yi gördüğümüz için ancak pandemi sürecinin bitmesini artık biraz daha ticarete devlet olarak, millet olarak önem vermemiz gerekiyor. Küçük esnafı korumamız lazım. Küçük esnaf çok zor durumda. İnşallah halkımızda bu konuda duyarlı olur. Bizlere biraz daha yardımcı olmalarını istiyoruz. Fiyatlarımız hala makul seviyede her hangi bir artış olmadı. 2021 yılından çok bir beklentimiz yok şuanda. Fiyatlarımız geçen sene ile aynı sucuklarımız 45 TL'den başlıyor 85 TL'ye kadar değişiyor. Pastırmalarımız 100 TL'den başlıyor 180 TL'ye kadar değişiyor. Fiyatlarımız 1 buçuk senedir aynı herhangi bir değişiklik yok." - KAYSERİ

Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı
Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı
Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı
Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı
Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı

Türk Lirası, Yasin Güzel, Cumartesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pastırmacılar 2020 yılında istedikleri satışı yapamadı - Son Dakika


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