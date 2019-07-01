Son Dakika Haberleri: Pastırmacılar gurbetçileri bekliyor
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Pastırmacılar gurbetçileri bekliyor

1 saat önce

AVRUPALI Türklerin izin sezonunu açmasıyla birlikte Kayseri'de pastırma ve sucuk satan esnafta tatlı bir telaş başladı.

Pastırmacılar gurbetçileri bekliyor, System.String[]
AVRUPALI Türklerin izin sezonunu açmasıyla birlikte Kayseri'de pastırma ve sucuk satan esnafta tatlı bir telaş başladı. Gurbetçilerin gelmesiyle beraber çarşıda da hareketlenme yaşanması bekleniyor. Pastırmacı Bekir Çatalbaş, geçen güzel işler yapıldı. Katma değeri olan alışverişlerdi. Bu sene de gurbetçilerimizin gelmesiyle beraber geçen seneki gibi bir sezon bekliyoruz. Daha katma değerli ve daha fazla alışverişler olacağını düşünüyorum. Bugünleri az satışla geçiriyoruz ama 20 gün sonra işlerimiz hareketlenecektir. Satışlarımız gurbetçilerimizin gelmesiyle artacaktır" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:53 
Kayseri, Güncel
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