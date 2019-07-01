Son Dakika Haberleri: Pastırmacılarda 'Gurbetçi' beklentisi
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Pastırmacılarda 'Gurbetçi' beklentisi

1 saat önce

Kayseri'de gurbetçi sezonunun gelmesiyle beraber pastırma ve sucuk satışı yapan esnafta satışlarında artış bekliyor.

Pastırmacılarda 'Gurbetçi' beklentisi, System.String[]
Kayseri'de gurbetçi sezonunun gelmesiyle beraber pastırma ve sucuk satışı yapan esnafta satışlarında artış bekliyor.

Kayseri'de yaz aylarının gelmesiyle beraber gurbetçi vatandaşlarda memleketlerine dönmeye başladı. Gurbetçilerin gelmesiyle beraber çarşıda da hareketlenme yaşanması bekleniyor. Pastırmacı Bekir Çatalbaş, Geçen sene yurtdışından gelen gurbetçilerimizin paralarının değerli olmasından dolayı güzel işler yapıldı. Katma değeri olan alışverişler yapıldı. Bu sene de gurbetçilerimizin gelmesiyle beraber geçen sene gibi bir sezon geçireceğimizi diliyorum. Daha katma değerli ve daha fazla alışverişler olacağını düşünüyorum" dedi.

Çatalbaş, "Şuanda işimiz gereği bugünleri daha az satışla geçiriyoruz ama 20 gün sonra işlerimiz hareketlenecektir. Bu artışta gurbetçilerimizin de etkisi olacak. Satışlarımız gurbetçilerimizin gelmesiyle beraber baya fark edecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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