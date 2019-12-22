Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı - Son Dakika

Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı

6 saat önce

KAYSERİ'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden olan pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya yükseldi.

Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı, System.String[]

KAYSERİ'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden olan pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya yükseldi. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimi ise 2,5 liraya yaklaştı.

Kayseri'de sırt, antrikot, bonfile, kapak, şekerpare, dilme ve omuz olmak üzere büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 işlemden geçirildikten sonra satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan ve en pahalı olan antrikot pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimini 2,32 ile 2,5 lira arasında satıyor.

Pastırma satıcısı Osman Nuri Öztürk, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Yaklaşan yılbaşı öncesi Türkiye'nin birçok noktasından sipariş geliyor. Siparişlere zaman zaman yetişmekte zorlanıyoruz. Kastamonu ile Kayseri arasında yaşanan pastırma rekabeti de işlerimizi artırdı. Şimdi pastırmanın en kaliteli bölümü olan antrikottan yapılan pastırmanın bir dilimi 2,32 ile 2,50 lira arasında değişmektedir. Pastırma, Kayseri'nin altınıdır ve çok değerledir" dedi.

Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi şehirlerden olan Kayseri'den, Türkiye'nin her noktasına sipariş üzerine pastırma gönderiliyor.


Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
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