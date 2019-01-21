Pasur Belediyespor'da Galibiyet Sevinci

Diyarbakır
Süper Amatör Liginde mücadele eden Pasur Belediyespor, Diyarbakır Sanayi Sitesispor'u 3-2 yendi.
Yeni hizmete açılan Kulp
Stadı'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Pasur Belediyespor, Uğur Akdeniz
, Cihan Akdeniz
ve Mahsum Zengin'in golleriyle galibiyete ulaştı.
Maçı izleyen Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu
, ilçenin stadyuma kavuşmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Üst liglere çıkmayı hak eden takımımıza her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz." dedi.
Senegalli oyuncuyu renklerine bağladı
Öte yandan, Pasur Belediyespor, Osmaniye
Bahçespor'da oynayan 19 yaşındaki forvet oyuncu Babacar Gueye'yi transfer etti.