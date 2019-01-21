Son Dakika Haberleri: Pasur Belediyespor'da Galibiyet Sevinci

Pasur Belediyespor'da Galibiyet Sevinci

2 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Liginde mücadele eden Pasur Belediyespor, Diyarbakır Sanayi Sitesispor'u 3-2 yendi.

Pasur Belediyespor'da Galibiyet Sevinci, System.String[]
Diyarbakır Süper Amatör Liginde mücadele eden Pasur Belediyespor, Diyarbakır Sanayi Sitesispor'u 3-2 yendi.

Yeni hizmete açılan Kulp Stadı'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Pasur Belediyespor, Uğur Akdeniz, Cihan Akdeniz ve Mahsum Zengin'in golleriyle galibiyete ulaştı.

Maçı izleyen Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, ilçenin stadyuma kavuşmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Üst liglere çıkmayı hak eden takımımıza her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Senegalli oyuncuyu renklerine bağladı

Öte yandan, Pasur Belediyespor, Osmaniye Bahçespor'da oynayan 19 yaşındaki forvet oyuncu Babacar Gueye'yi transfer etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Cihan Akdeniz, Akdeniz, Kulp, Diyarbakır, Güncel
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