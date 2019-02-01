Pasur Belediyespor'da Maç Hazırlığı

Diyarbakır
Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Pasur Belediyespor, Hançepekspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde yer alan Pasur Belediyespor, 16. haftada 3 Şubat'ta Hançepekspor ile karşılaşacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarını Kulp
İlçe Stadında Teknik Direktör Şefik Şeker eşliğinde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve jokerli oyunda taktik çalışmasıyla devam etti.
Ligde 23 puanla 8. sırada bulunan Pasur Belediyespor, oynadığı 15 maçta 6 galibiyet elde ederken, 4 yenilgi aldı, 5 maç da beraber sonuçlandı. Yeşil-kırmızılı ekip, toplam 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
Hançepekspor ise 15 puanla 11. sırada bulunuyor. 5 maçtan galip ayrılan ekip 10 yenilgi aldı.