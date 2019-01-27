Pasur Belediyespor Rakibi Karşısında 4-0'lık Net Skorla Galip Geldi

Diyarbakır Süper Amatör Lig'in 15. haftasında Ergani Gençlerbirliğispor'u 4-0 mağlup eden Pasur Belediyespor puanını 23'e yükseltti.

Diyarbakır Süper Amatör Lig'in 15. haftasında Ergani Gençlerbirliğispor'u 4-0 mağlup eden Pasur Belediyespor puanını 23'e yükseltti.



İlçe Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu'na teşekkür pankartıyla sahaya çıkan Pasur Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Ergani Gençlerbirliğini mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Saat 13: 30'da Kulp İlçe Stadında oynanan karşılaşmaya Pasur Belediyespor seyircileri yoğun ilgi gösterdi. Pasur Belediyespor kendi seyircisinin önünde oynadığı karşılaşmada rakibine karşı baskılı bir oyun sergiledi. Pasur Belediyespor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstünlükle kapattı. Neredeyse rakibine atak şansı vermeyen Pasur Belediyespor ikinci yarıda da bulduğu 2 golle rakibini 4-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı. Pasur Belediyespor'un gollerini Cihan Akdeniz, Şeyhmus Zengin, Aytaç Zengin ve Sezgin Çeçe kaydetti.



Karşılaşmayı tribünde izleyen Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu Kulplu vatandaşların maça yoğun ilgi gösterdikleri ve Pasur Belediyespor'u maçın bitimine kadar destekledikleri için mutlu olduğunu dile getirerek "Kendi sahamızda oynadığımız 2. karşılaşmada 4-0'lık net skorla rakibimizin karşısında galip gelmemiz bizleri çok mutlu etti. Güzel futboluyla bu galibiyeti 4 golle taçlandıran takımın tüm futbolcularını ve teknik heyeti kutluyorum. Desteklerini esirgemeyen seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek

11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi

25 Saniyede 50 Bin Lira Değerinde Telefon Çaldılar

Cenk Tosun'un Golü Everton'a Yetmedi