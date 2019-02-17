Son Dakika Haberleri: Pat Pat" Devrildi: 3 Yaralı - Düzce

Pat Pat" Devrildi: 3 Yaralı - Düzce

32 dakika önce

Düzce'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde Hüseyin Ş. (15) idaresindeki tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile aracın kasasında bulunan Abdullah (13) ve Hamdullah Güldağ (11) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:56 Kaynak: AA

Kirazlı, Akçakoca, Düzce, Güncel
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