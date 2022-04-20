Pat pat devrildi, 3 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pat pat devrildi, 3 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

20.04.2022 12:00
Pat pat devrildi, 3 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Trabzon'un Tonya ilçesinde pat pat aracının üzerine devrildiği 3 yaşındaki Yiğit Bayrak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Tonya ilçesinde pat pat aracının üzerine devrildiği 3 yaşındaki Yiğit Bayrak hayatını kaybetti.

Olay, Tonya ilçesine bağlı Sayraç mahallesinde meydana geldi. Muhammet ve Elif Bayrak çiftinin 3 yaşındaki oğlu Yiğit Bayrak, oyun oynarken henüz bilinmeyen nedenle üzerine pat pat aracı devrildi. Devrilen pat pat aracının altında kalan Yiğit'i gören ailesi durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yiğit Bayrak, Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki Yiğit burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Pat pat devrildi, 3 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

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oyunlar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pat pat devrildi, 3 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti - Son Dakika


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