Son Dakika Haberleri: Pat pat ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pat pat ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde minibüs ile pat pat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Pat pat ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde minibüs ile pat pat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeki G. (74) yönetimindeki 32 YS 951 plakalı minibüs, ilçedeki Zengibar köyü kavşağında Osman A. (78) idaresindeki pat pat olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı. Kazada, tarım aracının sürücüsü ağır yaralanırken, diğer sürücü ise yara almadan kurtuldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan yaralı sürücü, ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Osman A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Şarkikaraağaç, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pat pat ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]