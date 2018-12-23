Son Dakika Haberleri: Pat Pat" ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Pat Pat" ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Pat Pat
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunda Adapazarı istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ABC 890 plakalı otomobil, Batakköy kavşağında Mustafa G'nin kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada sürücü Mustafa G. ile otomobildeki Şevval, Şeymanur, Şeydanur ve Hamide İ. yaralandı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:52 Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel
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