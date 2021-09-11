Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için çaya uçtu - Son Dakika

Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için çaya uçtu

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında sürücü son anda atlayarak kurtuldu.

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında sürücü son anda atlayarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesi ile Mollabey köyü arasında meydana gelen kazada, patpat diye tabir edilen tarım aracı Mollabey'den Çay Köyüne Fındık almaya giderken, yola aniden köpeğin çıktığını gördü. Köpeğe vurmamak için direksiyonu kıran Y.K (51) ani manevrası sonucu pat pattan atlayarak dereye uçtu. Kaza sonrası Pat patta hasar oluşurken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. - ZONGULDAK

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