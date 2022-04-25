Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika
Üye Girişi

Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular

25.04.2022 12:35
Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular

Kastamonu'da tarım aracının tıra çarpan pat pattaki vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kastamonu'da tarım aracının tıra çarpan pat pattaki vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Doğanyurt karayolunda meydana geldi .Edinilen bilgiye göre, 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı, aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki 78 AV 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tarım aracında bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular
Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular
Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular

YORUMLAR
500
Tosya'da kadınların 'kapı' gibi işi var Tosya'da kadınların 'kapı' gibi işi var Çiftçiler Muş Ovası'nda ekim mesaisine başladı Çiftçiler Muş Ovası'nda ekim mesaisine başladı

Kastamonu, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement