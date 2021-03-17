Alaplı'da tarım araçlarına denetim yapıldı - Son Dakika

Alaplı'da "pat pat" adı verilen tarım araçlarına uygulanan denetimler artırıldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "pat pat" adı verilen tarım araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye düşürmelerinden dolayı şehir merkezlerine girişlerinin ve şehirlerarası yola çıkışlarının yasak olduğunu hatırlattı.

Ekiplerin bu araçlar üzerindeki denetimlerini artırdığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan hem kendilerinin hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların can ve mal güvenliği için bu araçlarla ilçe merkezlerine girmemelerini, şehirlerarası yola çıkmamasını istiyoruz. Bu araçlar üzerindeki var olan denetimlerimizi daha da artırdık. İlçe merkezine girişlerine ve şehirlerarası yola çıkmalarına izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz artarak devam edecek."