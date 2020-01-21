Patani Devrim Cephesi, Tayland ile barış görüşmelerini sürdürmeye hazır - Son Dakika

KUALA Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde bağımsızlık yanlısı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi, (BRN) Tayland hükümetiyle isyancılar arasında geçen yıldan bu yana sekteye uğrayan barış görüşmelerine katılıp, süreci kaldığı yerden devam ettirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, BRN adına konuşan Enes Abdulrahman, Patani'deki isyancı savaşçılarla Tayland hükümeti arasında barışı sağlama çabalarının asla durmayacağını belirterek, "Barış görüşmelerinde yola devam ederek, müzakere için yol haritası ve taslak oluşturmayı planlıyoruz. Amacımız, BRN ve Tayland Krallığı arasında ortak zemin bulmaya çalışmak ve bu sayede Patani'de gerçek şekilde barışın tesisini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Enes, bundan sonraki müzakere sürecinde Patani halkını temsil eden her grubun desteğini almayı hedeflediklerini vurguladı.

Malezya'nın şimdiye kadarki barış görüşmelerinde oynadığı kilit role işaret eden Enes, "Bundan sonraki süreçte, Malezya adına Abdul Rahim Nur, müzakereleri organize edecektir." dedi.

- Tayland'ın güneyindeki çatışmalar

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde, 100 yıldan fazla süren çatışmaların son bulması için 2013'te Tayland hükümetiyle bağımsızlık yanlısı BRN arasında barış görüşmeleri başlamıştı.

Dönemin Malezya hükümetinin de aracılık yaptığı görüşmeler, 2014'te General Prayut Çan-oça liderliğindeki askeri darbenin ardından durmuş, daha sonra Prayut tarafından şartları yenilenerek devam etmişti.

Yeni şartlara göre, BRN barış görüşmelerinden çekilmiş ve bağımsızlık yanlılarının temsilini Mara Patani koalisyonu üstlenmişti.

Geçen yıl 3 Şubat'ta yapılan barış oturumunda, Tayland adına müzakereye katılan General Udomchai Thammasarorat'ın oturuma katılmayı reddetmesi üzerine Mara Patani temsilcileri, müzakereleri durdurmuştu.

Patani tarafı, General Udomchai'nin bundan önce diyalog sürecine katılacağı ve tüm gruplara saygı duyacağına yönelik açıklamalarıyla çeliştiğini öne sürmüş, Tayland hükümetinden masaya başka bir temsilci göndermesini talep etmişti.