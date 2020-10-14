Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu - Son Dakika

Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu

14.10.2020 10:30
Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, 1500 yıl sonra tiyatro oyunu sahnelendi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, 1500 yıl sonra tiyatro oyunu sahnelendi. Tarihi bir gün yaşanan Patara Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu'nda, Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu oyuncuları 'Kanlı Nigar'ı sahneledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu onarıldı. Onarılan Roma Antik Tiyatrosu'nda 1500 yıl sonra ilk kez bir tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nın desteğiyle 'Kanlı Nigar' adlı oyunla, Patara Antik Roma Tiyatrosu'nda izleyicilere tarihi bir gece yaşattı. Oyunu, aralarında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'nın ilk  Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini ve rejisini yapan ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları Ahmet Gülhan, Müfit Kayacan, Patara Muhtarı Arif Otlu ile belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Sadık Şendil'in yazdığı 2 perdelik oyunun yönetmenliğini, aynı zamanda Yeşilköylü olan Müfit Kayacan ve yaşamını Kalkan'da sürdüren sinema sanatçısı Ahmet Gülhan yaptı. Oyunda, aralarında Patara kazılarında işçi olarak çalışan Yaşar Kelek, berber Cem Sultan Alkaya, Kalkan PTT Müdürü Gürhan Arıtürk, emekli öğretmen İkbal Türel ile farklı mesleklerden Fatma Karakitapoğlu, kızı Gülsüm Karakitapoğlu, Özcan Körpe, Selver Aydoğdu, Çağrı Sağırdak, Fadime Gümüş, Özcan Kelek, Ali Ergün, Fatih Aydoğdu ve Aysel Gümüş rol aldı.Oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Mutlu Ulutaş, yönetmen Müfit Kayacan ve oyunculara birer plaket ile çiçek hediye etti.Başkan Mutlu Ulutaş, "2020 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle büyük sevinç yaşadık. Ancak dünyada koronavirüs nedeniyle farklı bir süreç yaşanıyor. Önce sağlık. Ama her şeye rağmen bir araya gelmek çok güzel. 1500 yıl sonra bu amfitiyatroda beraber olmak, 1500 yıl öncesinin aynısını yaşamak bizi çok heyecanlandırdı. Bu bir başlangıç. Bundan sonra bu tür etkinliklerle bu süreci devam ettireceğiz. 2021 yılının da Patara Yılı olarak devam etmesini istiyoruz. Bu geceyi bize yaşatan Yeşilköy Halk Tiyatrosu ve yönetmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı da "Bu ambiyansa ev sahipliği yapmış 1500 yıl önce atalarımız, 1500 yıl sonra gurur duyduğumuz, kendilerini izlemekten zevk ve keyif aldığımız onların nesilleri, burada harika bir oyunu sergiledi. 2020 yılı turizm temamız Likya'nın başkenti Patara. Dünyanın ilk demokratik meclisi Likya Birliği Meclisi'nin bulunduğu bu topraklar ve bu topraklarda bugün bize bu müthiş ambiyansı yaşatan Yeşilköy Halk Tiyatrosu, Kaş'ımızın bir abidesi. Bu kardeşlerimiz 1500 yıl sonra büyük bir ruhu canlandırdı. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.


Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu
Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu
Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu
Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu
Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu
Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu

Likya Birliği, oyunlar, Tiyatro, Likya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Azerbaycan topraklarını işgal eden onlar değilmiş gibi! Paşinyan'dan skandal Türkiye sözleri: Yayılmacı bir politikaları var Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Trump'a tapan Hindistanlı adam, Trump'a tapan Hindistanlı adam, "Korona oldu" haberini duyunca depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor         
09:32
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:41:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei