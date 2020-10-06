Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru - Son Dakika

Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde bu yılın 9 ayında tarihi ziyaretçi sayısı ve gelir rekoruna imza atıldı.

Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde bu yılın 9 ayında tarihi ziyaretçi sayısı ve gelir rekoruna imza atıldı. Geçen yıl toplamda 176 bin 143 kişinin ziyaret ettiği Patara'yı, bu yılın 9 aylık döneminde 219 bin 107 kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğradı. Bu yılın 4 ayında pandemi nedeniyle kapalı kalmasına rağmen Patara Antik Kenti, bu yılın 9 aylık döneminde, geçen yılın toplam ziyaretçi sayısı ve gelirini geçti. Bu yılın eylül ayında Patara Antik Kenti'ni 52 bin 761 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 120 bin 564 lira gelir sağlandı. Geçen yılın eylül ayında Patara Antik Kenti'ni 46 bin 565 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 205 bin 714 lira gelir elde edilmişti.

Bu yılın 9 aylık döneminde 219 bin 107 kişinin ziyaret ettiği Patara Antik Kenti'nde 4 milyon 54 bin 178 lira gelir elde edildi. Geçen yılın 12 ayında Patara Antik Kenti'ni 176 bin 143 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edilmişti.TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDIBu yılın 9 ayında Patara Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısı, tüm zamanların ziyaretçi rekoru oldu. Sağlanan gelir de tüm zamanların gelir rekoru oldu. 2020 yılının bitmesine daha üç ay olmasına rağmen tarihi rekorlar kırıldı. 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Patara Yılı olarak ilan edilmesinin rekorların kırılmasında ön önemli etken olduğu belirtilirken, yıl sonuna kadar Patara Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısının 300 bini aşması bekleniyor.XANTHOS ANTİK KENTİ'Nİ 17 BİN 575 KİŞİ ZİYARET ETTİYine Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti'ni de bu yılın eylül ayında 5 bin 93 kişi ziyaret etti. Karşılığında 47 bin 520 lira gelir sağlandı. Bu yılın 9 ayında Xanthos Antik Kenti'ni 17 bin 575 kişi ziyaret etti ve karşılığında 142 bin 202 lira gelir sağlandı.

Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru
Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru

Recep Tayyip Erdoğan, Likya Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru - Son Dakika


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