Patara Antik Kenti'ndeki 29 Ekim konseri, Galata Kulesi'nden canlı izlenecek - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Patara Antik Kenti'nde cumhuriyetin 97'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek '29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri' ve mapping gösterilerinin Galata Kulesi'nden canlı izlenebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyaretçilerle buluşturduğu Galata Kulesi'nde, Cumhuriyet Bayramı'nda iki farklı etkinliğe ev sahipliği yapılacak. Anadolu'nun kültür mirası Patara Antik Kenti'nde, cumhuriyetin 97'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek '29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri' ve mapping gösterileri, Galata Kulesi'nden de canlı olarak izlenebilecek. Bakanlık ile İletişim Başkanlığı'nın birlikte organize ettiği kutlama programı, saat 19.23'te İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Patara Antik Kenti'ndeki konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası verecek. '29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri' antik tiyatroda, mapping gösterisi ise Patara Meclis Binası'nda gerçekleştirilecek.

'AZ BİLİNEN LARLA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ'

İstanbul'un önemli tarihi mekanları arasında yer alan Galata Kulesi'nde, cumhuriyetin 97'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek bir diğer etkinlik ise 'Az Bilinen Fotoğraflar ile Milli Mücadele Sergisi' olacak. Milli Mücadelenin görsellerle anlatmaya çalışıldığı sergi, tarihte eşine az rastlanılır mücadelelerden İstiklal Harbi ile cumhuriyetin ilanına uzanan zorlu bir yolu anlatan özel fotoğraf seçkisinden oluşacak. Sergide milli mücadelenin askeri ve siyasi yönü ile işgal altında yaşanan gündelik hayata dair unsurlar da yansıtılmaya çalışılacak. Sunulan fotoğrafların 8'i Türk Tarih Kurumu arşivinden, geri kalanı ise Cumhuriyet Müzesi arşivinden olacak. Bakanlığın Galata Kulesi'nde düzenleyeceği sergi, 29 Ekim-9 Kasım'da ziyarete açık olacak.

ANKARA, -