Patara Antik Kenti'ne çeyrek milyon ziyaretçi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti, bu yılın ilk 11 ayında ziyaretçi ve gelir rekoru kırdı. Patara Antik Kenti'ni yılın 11 ayında ziyaret eden kişi sayısı 255 bin 726, ziyaretçilerden elde edilen gelir ise 4 milyon 780 bin 562 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Kaş'taki Patara Antik Kenti ziyaretçi akınına uğradı. Pandemi nedeniyle 4 ay kapalı olmasına rağmen, pandeminin yavaşladığı yaz aylarında ziyaretçi rekoruna koşan Patara Antik Kenti'nde bu yılın 11 ayında ziyaretçi ve gelir rekoru kırıldı. Bu yılın kasım ayında Patara Antik Kenti'ni 6 bin 981 kişi ziyaret ederken, karşılığında 120 bin 870 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Patara 4 bin 525 ziyaretçiyi ağırlamış ve 72 bin 174 lira gelir elde etmişti.

BÖLGENİN EN ÇOK ZİYARETÇİ ÇEKEN ÖREN YERİBu yılın 11 ayında Patara Antik Kenti'ni 255 bin 726 kişi ziyaret etti. Karşılığında 4 milyon 780 bin 562 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Patara Antik Kenti'ni 172 bin 893 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 322 bin 585 lira gelir sağlanmıştı. Patara Antik Kenti, bu yılın 11 ayında sağladığı gelir ve ziyaretçi sayısı ile Antalya 'nın 2020 yılında en çok ziyaretçi çeken ve en çok gelir getiren ören yeri oldu.XANTHOS'A 25 BİN 205 ZİYARETÇİ

Yine Kaş'ta bulunan ve Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ni bu yılın kasım ayında 1687 kişi ziyaret etti. Karşılığında 12 bin 110 lira gelir sağlandı. Bu yılın 11 ayında Xanthos Antik Kenti'ni 25 bin 205 kişi ziyaret etti, karşılığında 202 bin 292 lira gelir sağlandı.