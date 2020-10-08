Patara'da 22 bin yavru caretta caretta denizle buluştu - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda, bu yıl yürütülen çalışmalar kapsamında 434 yuvadan yaklaşık 22 bin caretta caretta denizle buluştu. Patara'da, deniz kaplumbağalarının tedavisi için bir rehabilitasyon merkezi kurulması da gündeme geldi. Patara'da kaplumbağaların koruma çalışmalarını yürüten ekibin sorumlusu öğretim üyesi Eyup Başkale, "Bölgede vakalara hızlı bir şekilde müdahale edebilecek bir tedavi merkezinin bulunması önemli bir ihtiyaç olmakla birlikte bölgedeki diğer ekosistem varlıklarının devamına da yardımcı olacaktır" dedi.

Türkiye'nin 22 önemli deniz kaplumbağası üreme kumsalından biri olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara'da, yaklaşık 30 yıldır deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları yürütülürken, bu sene yuva sayısı yaklaşık iki katına çıktı. 434 ile rekor yuva sayısına ulaşılan Patara Plajı'nda koruma ve izleme çalışmaları kapsamında yuvaların her biri kafeslerle koruma altına alındı. Yuva sayısındaki artışla birlikte henüz yavru çıkış dönemi tam olarak sonlanmamasına rağmen 22 bin civarında yavrunun sağlıklı şekilde denize ulaşması sağlandı. Yuva sıcaklık verileriyle yavruların cinsiyetlerinin belirlenmesi kapsamında dişi eğilimli olarak doğdukları anlaşıldı. Patara kumsalında yine bir ilk olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen 'Likya', 'Patara' ve 'Belkıs' adı verilen kaplumbağalar uydu takip cihazı yerleştirilerek denize gönderildi. Caretta caretta türü, bu üç kaplumbağa uydu ile yıl boyu izlemeye alındı.