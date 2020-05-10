Patara'da Cumhurbaşkanlığı konseri - Son Dakika

- Patara'da Cumhurbaşkanlığı konseri

Sanatçılar 22 Mayıs'taki konser için prova yaptı

ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresince Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak devam ettiriyor.

Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadele ettiği bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Kıtaların buluştuğu İstanbul'dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı" sloganı ile düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseri Kaş Patara Antik Kenti'nde de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından bu yılın ilk etkinliği Antik Kent'te düzenlenecek.

22 Mayıs Cuma günü yapılacak olan etkinlikte klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan Trakya ve Balkan Ezgileri konseri yer alacak. Konserde korona virüse karşı tüm tedbirlerin alınacağı dile getirildi. Patara Antik Kenti'ne gelen sanatçılar burayı gezip konser provalarını da yaptılar.