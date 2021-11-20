Üye Girişi
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali' - Son Dakika

Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'

20.11.2021 17:35
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolasıyla Patara Antik Kenti'nde yapılan festivale; Kaş Belediye Başkanı Vekili Salih Usta, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Çoşanöz, minik şefler öğrenciler ve davetliler katıldı.

BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURULDUPatara Antik Kenti'ndeki festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi Türkçe ve İngilizce okundu ve gökyüzüne barış güvercinleri uçuruldu. İzmir Yorglass Barış Çocuk Orkestrası, barış şarkılarından oluşan konser verdi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları flüt dinletisi sundu. Çocuk piyanist İpek Nisa Göker, piyano dinletisi gerçekleştirdi.ANTALYA PİYAZI VE BÖREĞİ HAZIRLADILARFestivalde Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, çocuklara 'Hocadan Düdüklü Tencerenin Mitolojik Öyküsü'nü anlattı. Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası konserinin ardından milli şef Doğa Çiftçi, Antalya'nın meşhur serpme fıtır böreğini sundu. Şef Hüseyin Kayır da globi tatlısı sunumu yaptı. Milli şeflere, minik şefler de eşlik etti. Minik şefler, Antalya'nın piyazını, serpme böreğini ve avokado salatasını hazırlayıp, ikram etti.MİNİK ŞEFLER KEP TAKTIFestivalde gerçekleştirilen etkinliklerde Antalya'dan Anna Rus Bale Okulu öğrencileri, bale gösterisi yaptı. Kaş Belediyesi Yörük Türkmen Halk Oyunları ekibi, Teke yöresi oyunlarını oynadı. Daha sonra minik şefler törende kep takıp, sertifikalarını aldı. Festivalin sonunda Rixos Sungate Çocuk Dansları ekibi gösteri yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, gösterisinin ardından davetlilerin festival şarkısını söylemesiyle etkinliğin ilk günü sona erdi.'GELECEĞİMİZ OLAN  ÇOCUKLARIMIZA YATIRIM YAPIYORUZ'Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Çoşanöz, "'Patara Yılı'nın son günlerinde yurdumuzun çeşitli köşelerinden ve yurt dışından gelen çocuklarımızla 'Dünya Çocuk Günü'nü kutluyoruz. Ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Onlarla ülkemizi çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da  "Likya Birliği binası dünyanın ilk demokratik meclis binasıdır. TBMM tarafından restore edildi. Dünya tarihinin en mükemmel demokrasisi, benim topraklarımda Patara'dadır. Bugün aramızda bulunan minik kardeşlerimiz bir gün milletvekili olur. Meclis toplantısını burada yaparlar" dedi.


Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'

Gastronomi, Antalya, Turizm, Likya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
17:26 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"
17:13 Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
17:11 Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün
17:07 Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi
17:03 Çaresizliğin bu kadarı: SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
16:57 "Bu Pazar seçim olsa?" diye soruldu: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 7'ye çıktı
16:50 Bölge halkının korkulu rüyası oldu: Çamurun içinden aniden fırlayan timsah
16:48 'Elif Ana' olarak tanınıyor! Kahramanmaraşlı ermiş kadının hayatı film oluyor
16:44 Halı sahada kalp krizi geçiren adam yığıldığı yerde can verdi
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin         
17:35
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın" CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"         
17:27
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 17:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement