Patara dahil 9 antik kentin eserleri Likya Uygarlıkları Müzesi'nde - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Likya Uygarlıkları Müzesi'nde aralarında Patara'nın da bulunduğu 9 antik kentten çıkarılan 1364 eser sergileniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından Likya Uygarlıkları Müzesi'nin de ilgi odağı olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği bir yer de Demre'deki Likya Uygarlıkları Müzesi oldu. Patara Antik Kenti'nde 32 yıldır sürdürülen antik kazılarda çıkarılan eserlerin büyük bir bölümü, Likya Uygarlıkları Müzesi'nde sergileniyor. Patara Antik Kenti'ni gezenler, bir sonraki durak olarak Likya Uygarlıkları Müzesi'ni ziyaret etmeye başladı.

Likya Uygarlıkları Müzesi, 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra-Andriake kazılarında ortaya çıkarılan M.S. 129 yılından kalma Hadrian Granaryumu'nun restorasyonuyla oluştu. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın önemli katkılarıyla başlayan müze çalışması, 2016 yılında tamamlanarak Likya Uygarlıkları Müzesi olarak açıldı. Andriake Antik Kenti ile birleştirilerek açık hava müzesi ve kapalı Likya Uygarlıkları Müzesi oluştu.

Likya Uygarlıkları Müzesi 2 bin 400 metrekarelik alandan oluşan 7 odayı kapsıyor. Müzede toplam 1364 eser bulunuyor. Bunlardan 640 eser, 400 sikke 1700 metrekarelik alanda sergileniyor. Bu eserler Likya'nın Patara, Xanthos, Myra, Tılos, Andriake, Arykanda, Olympos, Pınara ve Antiphellos antik kentlerinden çıkarıldı. Eserlerden 117'si ve sikkelerden, 40'ı Patara Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerden oluşuyor. 9 antik kentten çıkarılan eserler içinde mutfak eşyaları, cam ve toprak eşyalar, mermer heykeller, göz yaşı kutuları, altın, gümüş takılar, amforalar, deniz çapaları önemli yer tutuyor. Müzenin etrafında yapılan canlandırmalarda ise Andriake Limanı günümüze taşınmış durumda. Çevresindeki Andriake Açık Hava Müzesi ve Noel Baba Kuş Cenneti'nin de müzeye olan ilgiyi artırması bekleniyor. Andriake Açık Hava Müzesi'nde liman yapıları, ticaret agorası, işlikler, kilise yapıları, hamam, yeraltı su sarnıcı, anıtlar ve Yahudi Tapınağı yer alıyor.

'ÇOK GÜZEL ESERLER VAR'

Müzeyi gezen Azeri Ramin Yusubov, "Geçen günlerde Patara'yı gezdim. Çok güzel bir şehirdi, antik kentti. Oradan çıkarılan eserlerin burada Andriake-Likya Müzesi'nde sergilendiğini öğrendim. Burayı gezdim. Çok güzel eserler var burada. Herkesin gelip bu eserleri görmesi lazım" dedi.

'HARİKA BİR MÜZE'

Romanyalı gezgin Eszter Zocska da, "Bölgenin tarihi yerlerini, internetten izleyerek geziyorum. Bugün bu müzedeyim. Likya tarihini bu müzede gördüm. Çok harika bir müze. Çok sayıda kentten çıkarılan eser var. Size Likya'da yolculuk yaptırıyor" diye konuştu.