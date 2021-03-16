Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığı tespit edildi - Son Dakika

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'daki telsiz telgraf istasyonunun postane olarak da kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Antik kentte sürdürülen kazı çalışmalarına başkanlık eden Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki son toprağı Trablusgarp ile tek bağlantısı olan Patara'daki Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Müthiş bir veriye ulaştıkları için çok mutlu olduğunu belirten Işık, paylaşımında, "Bir kişiye ait arşivdeki posta damgasının üzerinde 'Telgraf ve Postane-i Kelemiş 1323 (1907)' yazıyor. Kelemiş, Gelemiş Patara'nın eski adıdır. Telsiz Telgraf İstasyonu postane olarak da işlev vermiş." ifadelerini kullandı.