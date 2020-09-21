Patara Deniz Feneri'nin eski ihtişamına kavuşması için "hassas" çalışma yürütülüyor - Son Dakika

Patara Deniz Feneri'nin eski ihtişamına kavuşması için "hassas" çalışma yürütülüyor

Patara Antik Kenti'nde bulunan 26 metre uzunluğundaki deniz fenerinin kulesinin 2021'de tamamlanması planlanıyor.

Patara Antik Kenti'nde bulunan 26 metre uzunluğundaki deniz fenerinin kulesinin 2021'de tamamlanması planlanıyor.

Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron'un prestij eseri olarak yaptırılan deniz fenerini orijinal taş malzemeleriyle yükseltmek için çalışmalar devam ediyor.

Taş yığını şeklindeki yapının çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda eserin orijinal malzemeleri gün yüzüne çıkarıldı. Burada bulunan taşlar, bölgede kurulan "taş hastanesi"ne getiriliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan veri değerlendirmesi çalışmaları kapsamında taşlar, tek tek modelle ve deprem simülasyonuna yönelik 3D optik tarama, statik ve güçlendirme malzemesi için ultrason taramasından geçiriliyor.

Veri değerlendirilmesinin bitmesiyle 26 metre uzunluğundaki fener kulesinin bir ay sonra yükselmeye başlaması ve 2021'de tamamlanması planlanıyor.

"Çok aşırı dikkatli ilerliyoruz, çok önemli bir eser"

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, deniz fenerinin çok detaylı bir restorasyon sürecinin bulunduğunu söyledi.

Ultrason ve optik taramalarla altyapı çalışmaları yaptıklarını aktaran Işık, bu işlemin ardından taşları orijinal yerlerine yerleştirmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Işık, çalışmaların ardından yeniden işlevine döndürülecek olan fenerin ışığının yanmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok aşırı dikkatli ilerliyoruz. Çünkü çok önemli bir eser. Deniz feneri sadece Patara için değil, Türkiye arkeolojisi için büyük öneme sahip bir yapıdır. Patara'daki fenerin birebir modeli olabilecek bir örneği sadece sikke üzerindeki bir benzeriyle tanımlayabiliyoruz. O da bir sikke üzerindeki Messina Deniz Feneri'dir. İmparator Neron eserinin yanına üstü altın kaplanmış bronz büyük harflerle, bu deniz fenerini denizcilerin selameti için yaptırdığını deklare etmiştir. Neron'un Patara'nın iç limanına da bir deniz feneri yaptırdığını tespit ettik. İkinci fenere bataklığın içinde olduğu ve suların olması nedeniyle ulaşmak ve kazı yapabilmek mümkün değil."

"Antalya ve Türkiye önemli bir simge kazanacak"

Antik dönemden günümüze ulaşabilen çok az sayıda deniz fenerinin olduğuna işaret eden Işık, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen İskenderiye Deniz Feneri'nin sadece alt dokusunun ayakta olduğunu ifade etti.

Geri kalan kısmının denizin içinde olduğunu vurgulayan Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir de ayakta duran en önemlilerinden kabul edebileceğimiz İspanya'daki La Coruna Deniz Feneri. O da geçirmiş olduğu restorasyon faaliyetleri nedeniyle dış görünüşünde kendi öz dokusunu kaybetmiştir. Bu nedenle Patara Deniz Feneri'ne baktığımızda çok büyük oranda kendi orijinal malzemesiyle ayağa kaldırılabilecek bir fenerdir.

Bu fenerin restorasyonuyla sadece Patara değil, mecazi anlamda bir fenerin ışığının altında Antalya ve Türkiye önemli bir simge kazanacak. Önemli bir marka değerine sahip olacak bir fenerdir. Patara denizinin önünden geçen her denizci de bir zamanlar onların selametli yolculuğu için yapılmış olan ve şimdi Türkiye topraklarında olan bu fenerin ışığını selamlar."

Patara Deniz Feneri'nin eski ihtişamına kavuşması için hassas çalışma yürütülüyor

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patara Deniz Feneri'nin eski ihtişamına kavuşması için 'hassas' çalışma yürütülüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan ölü ele geçirildi Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı         
17:30
Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber! Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber!         
17:02
Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi         
16:51
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti         
14:43
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 17:37:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patara Deniz Feneri'nin eski ihtişamına kavuşması için "hassas" çalışma yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei