Son Dakika Haberleri: Patara Hatıra Parası Satışa Sunuldu

Patara Hatıra Parası Satışa Sunuldu

44 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce Antik Kentler Serisi Patara Hatıra Parası'nın satışa sunulduğu duyuruldu.

Patara Hatıra Parası Satışa Sunuldu, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce Antik Kentler Serisi Patara Hatıra Parası'nın satışa sunulduğu duyuruldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden yapılan basın açıklamasında, "Gümüş olarak hazırlanan hatıra paramız, 5 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile İstanbul'da bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mağazasında satışa sunulmuştur." denildi.

31,10 gram ve 925 ayar gümüşten üretilen Patara Hatıra Parası'nın maksimum 2 bin adet basıldığı belirtilen açıklamada, 150 liradan satılacağı ve tedavül süresinin 2 yıl olacağı kaydedildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

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