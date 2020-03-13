Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi - Son Dakika

Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi
6 saat önce
Antalya Valiliği "Patara Koordinasyon Toplantısı" ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:41 Kaynak: İHA
Antalya Valiliği "Patara Koordinasyon Toplantısı" ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Antalya Valiliği tarafından, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında 14 Mart Cumartesi günü Patara Antik Kentinde düzenlenecek olan "Patara Koordinasyon Toplantısı"nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. - ANTALYA
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi