Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi - Son Dakika
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Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi

6 saat önce

Antalya Valiliği "Patara Koordinasyon Toplantısı" ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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Antalya Valiliği "Patara Koordinasyon Toplantısı" ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.


Antalya Valiliği tarafından, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında 14 Mart Cumartesi günü Patara Antik Kentinde düzenlenecek olan "Patara Koordinasyon Toplantısı"nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. - ANTALYA

Antalya Valiliği, Münir Karaloğlu, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:41 Kaynak: İHA
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