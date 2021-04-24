Patara'nın deniz feneri "taş hastanesi"nde cerrah titizliğinde güçlendirilen kendi taşlarıyla yükseliyor - Son Dakika

Patara'nın deniz feneri "taş hastanesi"nde cerrah titizliğinde güçlendirilen kendi taşlarıyla yükseliyor

24.04.2021 11:15
Patara'nın deniz feneri

Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron'un prestij eseri olarak yaptırılan 2 bin yıllık deniz feneri, eserin orijinal taşlarının "taş hastanesi"nde temizlenmesi ve güçlendirilmesinin ardından yeniden yükselmeye başladı.

Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron'un prestij eseri olarak yaptırılan 2 bin yıllık deniz feneri, eserin orijinal taşlarının "taş hastanesi"nde temizlenmesi ve güçlendirilmesinin ardından yeniden yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara yılı ilan etmesinin ardından taş yığını şeklindeki 2 bin yıllık deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için çalışma başlatıldı.

Roma İmparatoru Neron'un prestij eseri olarak yaptırılan 26 metre uzunluğundaki deniz fenerini ayağa kaldırmak için alanda "taş hastanesi' kuruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan veri değerlendirmesi çalışmaları kapsamında 2 bin 595 taş, tek tek modelle ve deprem simülasyonuna yönelik 3D optik tarama, statik ve güçlendirme malzemesi için ultrason taramasından geçirildi.

Antik fenerin taşları temizlendikten sonra güçlendiriliyor

Vinçler yardımıyla kaldırılan taşlar, taş hastanesine alınarak saf su ile yıkandıktan sonra çatlakları da enjeksiyon ile güçlendiriliyor, kırıkları ise özel bir karışımla yapıştırılıyor.

Cerrah titizliği ile elden geçirilen taşlar orijinal yerlerine yerleştirilmek üzere taş hastanesinden çıkarılıyor.

Bu taşların hastaneden çıkarılmasıyla kule, 6 metrelik podyumun üzerine yükselmeye başladı.

Anadolu Ajansı ekibi 26 kişinin görev yaptığı taş hastanesinde hassasiyetle yürütülen çalışmaları görüntüledi.

"Fener, Antalya ve Türkiye için önemli bir simge olacak"

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, taşların deyim yerindeyse tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Fenerin yığma taş usulü ile inşa edilmiş bir yapı olduğuna işaret eden Işık, ağırlığı 2 bin tonun üzerinde olduğu için taşların ciddi bir yüke dayanmak zorunda kaldığını ve bu nedenle taş hastanesinde yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu ifade etti.

Yapacakları bir milimetrelik bir hatanın bile kule yükseldikçe daha büyük sıkıntılara yol açabileceğini anlatan Işık, "Taş hastanesinde milim milim çalışıyoruz. Hata yapmadan ilerliyoruz. Fener, Antalya ve Türkiye için önemli bir simge olacak. Bu nedenle aşırı dikkatli davranıyoruz." dedi.

Kuleyi yükseltmeye başladıklarına dikkati çeken Işık şöyle konuştu:

"Fenerin ışığı yüzyıllar sonra yeniden yandığı zaman simgesel olarak ülkemizin kültürel ve arkeolojik mirasına çok pozitif bir ışık düşmüş olacak. Fener ayağa kalktığında uluslararası deniz fenerleri sistemi içerisinde anılmaya başlayacağını umuyorum. Dünyada deniz fenerleri tüm ülkelerde özel bir ilgi alanıdır. Roma İmparatorluğu'nun en bilinen imparatorlarından Neron'un yaptığı deniz fenerinin ışığını görmek bütün dünyayı heyecanlandıracaktır. Tanıtım açısından çok önemli."

Patara Deniz feneri

Patara Deniz Feneri, MS 54 yılında Roma'nın en tanınan imparatorlarından Neron tarafından inşa ettirildi. Fenerin üzerinde altın harflerin yer aldığı yazıtta, "İmparator Neron'un, fenerin yapım tarihi ve hangi vali tarafından inşa ettirildiğini anlatan ifadelerinin yanı sıra "Ben İmparator Neron. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." yazıyor. 6 metrelik podyum üzerinde 26 metre yüksekliğindeki fenerin 1481 yılındaki Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunami ile yıkıldığı tahmin ediliyor.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Fenerbahçe, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patara'nın deniz feneri 'taş hastanesi'nde cerrah titizliğinde güçlendirilen kendi taşlarıyla yükseliyor - Son Dakika


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