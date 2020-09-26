Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin alanı genişledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin alanının, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile genişleyerek 364 kilometrekare olacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin Patara Yılı olarak ilan edildiği, bölgenin 18 Ocak 1990'dan beri Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu aktarıldı.

Bölgenin 197,1 kilometrekare genişliğindeki alanının Muğla ve Antalya İlleri Seydikemer ve Kaş İlçeleri sınırları içinde bulunduğu, 2017-2019 yılları arasında yapılan Biyolojik Çeşitlilik Projesi'nde 166,9 kilometrekare ilave edilmesi önerilen alan ile bölgenin toplam 364 kilometrekare olacağı belirtildi.

Biyolojik Çeşitlilik Projesi sonuçlarına göre, bölgenin 7 karasal omurgasız, 13 balık, 29 amfibi ve sürüngen, 76 kuş türü, 25 memeli hayvan olmak üzere toplam 261 fauna türe sahip olduğu ifade edilen açıklamada, bölgede 74 familyaya ait tür ve tür altı kategorilerinde ise toplam 373 tohumlu bitki türü bulunduğu, bunların 16'sını endemik tür olarak tespit edildiği kaydedildi.

Nesli Tehdit ve Tehlike altında Bulunan Tür ve Habitatların Korunması Projesi kapsamında Patara Özel Koruma Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağalarının Korunması ve İzlenmesi Çalışması'nın 20 yıldır yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi dahilinde 4 akarsu ve 2 deniz olmak üzere toplam 6 noktadan su numuneleri alınarak her ay izlenmektedir. 2020 yılında Patara kumsalında yapılan deniz kaplumbağaları izleme projesi kapsamında kumsalda bu güne kadar 420 yuva tespit edilmiş ve bu yuvalardan 5 bin 300'ü yavru denizle buluşmuştur."