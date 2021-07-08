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PATARA PLAJI'NA 250 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUMURTA BIRAKTI - Son Dakika

PATARA PLAJI'NA 250 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUMURTA BIRAKTI

08.07.2021 09:50

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan ve deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli 22 üreme alanından biri olan dünyaca ünlü Patara Plajı'nda bu sezon 250 yuva tespit edildi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan ve deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli 22 üreme alanından biri olan dünyaca ünlü Patara Plajı'nda bu sezon 250 yuva tespit edildi.

Kaş'taki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti ile iç içe olan Patara Plajı, 18 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun plajlarından ve Türkiye'deki deniz kaplumbağalarının 22 üreme alanından en önde gelenlerinden biri. Patara Plajı'nın 14 kilometrelik bölümünde deniz kaplumbağaları yumurta bırakıyor. Ünlü plajı sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar insanlar kullanıyor. 20.00'den sabah 08.00'e kadar ise plaj deniz kaplumbağalarına ait. Gün batımı ile deniz kaplumbağalarına kalan antik plajda yaklaşık 30 yıldır koruma ve izleme çalışması yürütülüyor. Koruma ve izleme çalışmaları son 3 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Pamukkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılıyor.

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI 9 YIL SONRA İLK KEZ GELDİ

Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki yerli ve yabancılardan oluşan ekip bu yıl şu ana kadar 250 caretta caretta yuvası tespit ederek, korumaya aldı. Bu yuvalardan birisi 9 yıldır Patara Plajı'nda yuva yapmayan ve nesli tehlike altına olan yeşil deniz kaplumbağası yuvası oldu. Yeşil deniz kaplumbağası ekip üyelerinden Pamukkale Üniversitesi doktora öğrencisi uzman biyolog Ayfer Şirin tarafından gözlemlendi. Çok ender görülen yeşil deniz kaplumbağası, Patara Plajı'ndaki doğal yaşama zenginlik kattı.

'ÖZEL CİHAZLARLA TAKİP EDİLİYOR'

Patara Plajı'nda deniz kaplumbağalarını gözlemleyen ekip tespit edilen yuvaları koruma altına alıyor. İnsan yoğunluğunun olmadığı bölgelerdeki yuvalar, yüzey altı kafeslerle, insan yoğunluğu olan bölgelerdekiler ise hem yüzey altı hem de yüzey üstü kafeslerle korumaya alınıyor. Yeni doğacak deniz kaplumbağaları yavrularının cinsiyetini belirlemek için kumsal ve yuva içi sıcaklık verileri özel cihazlarla takip ediliyor. Böylece bu sezonda çıkacak yavruların dişi ve erkek oranları tahmin edilmeye çalışılıyor. Ekip kumsalın yakınındaki tüm canlıları izleyerek koruma altına alıyor. Kumsalın çeşitli yerlerine yerleştirilen koruma tabelaları ile dikkat çekiliyor. Girişteki bilgilendirme ofisine gelenlere Türkçe ve İngilizce olarak bilgi veriliyor. Patara Plajı'nda deniz kaplumbağaları 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında yuvalama yapıyor.

'ANAÇ KAPLUMBAĞALARIN ÖLÇÜMLERİNİ ALIYORUZ'

Pamukkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi ve uzman biyolog Ayfer Şirin, "Deniz kaplumbağaları üzerine çalışmalar yapıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleri, Pamukkale Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi'nde çalışıyorum. 2021 yaz sezonunda şu ana kadar 250 yuva tespit ettik. 20'ye yakın sıcaklık aleti koyarak, hem küresel ısınmanın etkilerini hem de yavruların cinsiyet oranları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Gece boyunca yaptığımız çalışmalarda karşılaştığımız anaç kaplumbağaların ölçümlerini alıyoruz. Markalama işlemi yapıyoruz. Bu yıl bizimle çalışan yurt içinden ve dışından çok kalabalık bir ekiple gönüllü arkadaşlar var. Patara kumsalı genel olarak deniz kaplumbağaları için yoğun bir yuvalama alanı. 9 yıl aradan sonra ilk defa yeşil deniz kaplumbağası ile karşılaştık. Uzun süredir bu kumsala yuva yapmayan bir tür. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür" dedi.

PATARA PLAJI'NA 250 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUMURTA BIRAKTI
PATARA PLAJI'NA 250 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUMURTA BIRAKTI
PATARA PLAJI'NA 250 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUMURTA BIRAKTI
PATARA PLAJI'NA 250 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUMURTA BIRAKTI

Pamukkale Üniversitesi, Edebiyat, Türkiye, Likya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PATARA PLAJI'NA 250 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUMURTA BIRAKTI - Son Dakika


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