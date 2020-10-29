Patara sahili açıklarında hortum - Son Dakika

Patara sahili açıklarında hortum

29.10.2020 11:30
Patara sahili açıklarında hortum, System.String[]

ANTALYA'nın Patara sahili açıklarında sabah saatlerinde hortum oluştu.

ANTALYA'nın Patara sahili açıklarında sabah saatlerinde hortum oluştu. Hortum, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından görüntülendi.

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava Akdeniz bölgesinde etkili olurken, bugün sabah saatlerinde Kaş ilçesinin Patara sahili açıklarında hortum oluştu. Patara Antik Kenti'nin de olduğu bölgede ve denizde oluşan hortum, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Işık, görüntüyü, sosyal medya hesaplarından 'Patara denizinde hortum. Kule vincin bulunduğu yerde deniz fenerimiz var' notuyla paylaştı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık, "Saat 10.30 sıralarında peşpeşe ve açıkta iki hortum oluştu, müthiş bir doğa olayı. Antik kente uzaktı" dedi.

BU AKŞAM 29 EKİM KONSERİ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmişti. Dünyanın antik çağlardan bugüne ayakta kalan en eski demokratik meclis binasının da içinde bulunduğu Patara Antik Kenti'nde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu akşam konser verecek. '29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri' antik tiyatroda, mapping gösterisi ise demokrasinin dünyadaki sembolü Patara Meclis Binası'nda gerçekleştirilecek.


Patara sahili açıklarında hortum
Patara sahili açıklarında hortum
Patara sahili açıklarında hortum
Patara sahili açıklarında hortum
Patara sahili açıklarında hortum

Havva İşkan Işık, Akdeniz, Hortum, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patara sahili açıklarında hortum - Son Dakika


Son Dakika

Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi         
11:51
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular         
10:24
Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada         
09:49
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patara sahili açıklarında hortum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei