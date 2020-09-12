"Patara Yılı"nda, antik kentteki çalışmalar hızlandı - Son Dakika

"Patara Yılı"nda, antik kentteki çalışmalar hızlandı

Bu yılın "Patara Yılı" ilan edilmesinin ardından Likya Birliği'nin başkenti Patara antik kentinde sürdürülen kazı çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Türkiye İş Bankası 2016 yılından beri yapılan çalışmalara destek olmaya devam ediyor.

Bu yılın "Patara Yılı" ilan edilmesinin ardından Likya Birliği'nin başkenti Patara antik kentinde sürdürülen kazı çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Türkiye İş Bankası 2016 yılından beri yapılan çalışmalara destek olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin "2020 Turizm Yılı" teması olarak ilan edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Türkiye'deki 18 özel çevre koruma bölgesinden biri olan, Likya Birliği'nin başkenti Patara'da, kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'deki arkeolojik birikimin gün yüzüne çıkarılması ve korunması amacıyla uzun soluklu projelere destek veren Türkiye İş Bankası, iştiraklerinden Şişecam ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile birlikte Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarına 2016 yılından bu yana desteğini sürdürüyor.

Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri paylaşmak üzere İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu'nun katılımıyla bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde 32'nci yılına giren kazı çalışmalarıyla hem medeniyetler beşiği olan Anadolu'nun kadim geçmişine ışık tutuluyor, hem de dünya kültür mirasına katkı sağlanıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Likya Birliği ve Eyaleti'nin başkenti Patara'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1988 yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü kurucusu Prof. Dr. Fahri Işık başkanlığında başlattığı kazılar, 2009'dan bu yana Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğinde sürdürülüyor.

Verilen bilgiye göre, bilimsel kazı çalışmaları, arkeologlarla birlikte epigrafi, nümizmatik, jeoarkeoloji, jeofizik, antropoloji, restorasyon, mimarlık ve su yapıları mühendisliği gibi farklı bilim dallarından bir ekiple devam ediyor.

Patara, tümü ayakta duran tiyatrosu, liman caddesi, liman tapınağı, liman deposu, Tepecik erken yerleşimi, farklı dönemlerde inşa edilen çiftli surları, Delikkemer aquaduktu, beş hamam yapısı, bazilikası, 10 kilisesi, 10 tapınak mezarı, yüzyılın yazıtbilim anıtı denilen Yol Anıtı/Monumentum Patarense'si ve daha sayısız yapısıyla Anadolu'nun önemli antik kentleri arasında yer alıyor.

Şimdiye kadar Meclis Binası, Tiyatro, Kent Kapısı ve Liman Caddesi'nin restore edildiği Patara'da, Suriçi Kilisesi, Bazilika, Mezar Kilisesi, Markia Mezarı ise koruma çalışmaları gerçekleştirilen diğer yapılar arasında bulunuyor.

Kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği antik kentte, 2000 yıllık deniz feneri de orijinal taş malzemeleri ile yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor.

1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu'nun onarım, güçlendirme, restorasyon ve müzeleştirme projesi eylül ayı sonunda başlayacak.

Tiyatro, Karşılama Merkezi, çevre düzeni ve antik kentin aydınlatması kapsamında yapılan uygulamalar ise tamamlandı.

Kazı çalışmalarıyla ekonomik, sosyal ve kültürel yapıyla ilgili ipuçları günümüze taşınıyor

Yaşam izlerinin şimdilik milattan 4 bin yıl öncesine kadar dayandığı, ancak M.Ö. 8'inci binyıla iz veren bulguların olduğu, kalıntıların M.S. 14'üncü yüzyıla kadar kesintisiz olarak takip edilebildiği Patara Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarıyla Helenistik, Yunan, Pers, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili ipuçları günümüze taşınıyor.

Sadece kültürel değil, zengin florası ve faunası içinde çok sayıda endemik türünü barındıran Patara, doğal mirası ile de son derece özel bir statüye sahip bulunuyor.

12 kilometre uzunluğundaki Patara plajı ise nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.

Türkiye İş Bankası ayrıca, Patara'nın yanı sıra Zeugma, Teos, Nysa ve Kaman/Kalehöyük'teki arkeolojik çalışmalara da çeşitli katkılar sağlıyor.

Likya Birliği, İş Bankası, Turizm, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Patara Yılı'nda, antik kentteki çalışmalar hızlandı - Son Dakika Ekonomi

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