Patates Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Patates Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Patates alerjisi, nadiren de olsa hem çocuklarda hem de yetişkinlerde meydana gelebilmekte olan bir alerji olarak bilinir. Patateste bulunan proteinleri vücudun zararlı olarak algılamasına bağlı olarak vücut patatese karşı alerjik tepkiler verebilir. Patates alerjisi ile patatesten meydana gelen zehirlenmeler birbirine karıştırılmamalıdır.

Patates Alerjisi Nedir?

Patatesin içerisinde bulunan patatin veya solanine karşı bağışıklık sisteminin ters bir şekilde tepsi vermesi sonucunda patates alerjisi meydana gelir. Patatese karşı vücutta oluşan alerji, vücudun patates içerisinde bulunan proteinleri zararlı olarak algılaması sonucunda kendisini gösterir. Patates alerjisi olan kişilerin vücutlarında ki belirtileri görebilmek için patatesi yemeleri gerekmez. Sadece patatesi soymaları ve dokunmaları halinde de patates alerjisi oluşabilir.

Patates Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Patatese temas ettikten sonra ciltte ki alerji belirtileri kendisini gösterir.

Patatese dokunmak, soymak ve doğramak da ciltte alerji oluşumuna neden olur.

Ancak patates alerjisi, en yoğun şekilde patates yendiği zaman ortaya çıkmaktadır.

Bağışıklık sisteminin patateste yer alan bazı bileşenlere karşı ters tepki vermesi sonucunda vücutta patates alerjisi görülür.

Patates alerjisi görülen kişilerde aynı zamanda benzer içerikli olan bitkilere karşıda alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Patates Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Patates Alerjisi Belirtileri

Patates alerjisi genel olarak ciltte meydana gelen kaşıntı ve kızarıklıklar ile kendini gösterir.

Gözlerde de kaşınma ve batma gibi problemler ortaya çıkar.

Ciltte egzama ve benzeri döküntüler meydana gelir.

Boğazda kaşıntı ve ağrı meydana gelebilir.

Patates alerjisi bazı sindirim sorunlarına da sebep olabilir.

Mide bulantısı ve bulantıya bağlı olarak da ortaya çıkan kusma da patates alerjisinin belirtileri arasında yer alır.

Aynı zamanda da patates alerjisi mide de gaz ve şişkinlik oluşumuna da sebep olabilmektedir.

Patates alerjisine bağlı olarak sindirim sisteminin bozulması sonucunda ishal de meydana gelebilir.

Patates Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Patates yediğiniz zaman cildinizde alerjik reaksiyonlar meydana geliyor ise ilk olarak patates yemeyi bırakmalısınız.

Bazı durumlarda kişinin hassaslığına göre patatese sadece dokunmak bile alerjiye sebep olabilir.

Patates alerjisinin geçmesi için kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Alerjiyi hafifletici bazı ilaçlar ve kremlerin kullanımı tercih edilebilir.

Vücutta patates alerjisine karşı meydana gelen kaşıntıların ve kabarıklara karşı ceviz yaprağı kullanabilirsiniz. Ceviz yaprağı ile çay yaparak demledikten sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra ise bir pamuk yardımı ile alerji olan bölgeye hazırladığınız çayı sürerek cildinizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Boğazda ve burunda meydana gelen kaşıntılara karşı ise üzerlik otunun buharı son derece iyi gelmektedir.

Patates Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Patatese alerjisi olan kişilerin vücutları hem çiğ patatese hem de pişmiş patatese karşı reaksiyon göstermektedir. Patates alerjisine bağlı olarak ciltte meydana gelen reaksiyonların kesin olarak bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak patates alerjisinden dolayı ciltte oluşan yaraları iyileştirici ve tedavi edici ilaçlar kullanılmaktadır.

Patates alerjisine bağlı olarak vücutta meydana gelen kızarıkların ve kaşıntıların geçirilmesi için cilde krem ve merhem sürülebilir. Aynı zamanda patates alerjisinin vücudunuzda alerjik belirtilere sebep olmaması için patates yememeniz hatta patatese dokunmamanız tavsiye edilmektedir.