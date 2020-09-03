Patates böceği için 'Paniğe gerek yok' açıklaması - Son Dakika

Patates böceği için 'Paniğe gerek yok' açıklaması

RİZE'de, vampir kelebek (ricania simulans) nedeniyle ürün alamamaktan şikayet eden üreticiler, şimdi de bahçelerinde yeni karşılaştıkları patates böceği yüzünden endişeleniyor.

Patates böceği için 'Paniğe gerek yok' açıklaması, System.String[]

RİZE'de, vampir kelebek (ricania simulans) nedeniyle ürün alamamaktan şikayet eden üreticiler, şimdi de bahçelerinde yeni karşılaştıkları patates böceği yüzünden endişeleniyor. Uzmanlar, kentin bazı yerlerinde rastlanılan ve üreticiyi tedirgin eden böcek türü için paniğe gerek olmadığını ve kimyasal mücadele yapılabileceğini söyledi.

Rize'de bazı yerlerde görülen patates böceği üreticiyi tedirgin ediyor. 'Vampir kelebek' sorunu nedeniyle son yıllarda ürünlerini hasat edemeyen üreticiler, şimdi de yeni karşılaştıkları bu böcek türü yüzünden endişeleniyor. Patatesin yoğun olarak üretildiği bölgelerde rastlanılan ve geliştirilen yöntemlerle bahçede yok edilen patates böceği, Rize'de özellikle patlıcan fidanlarına dadanıyor. Bitkinin zamanla yapraklarını yiyen ve kurumasına neden olan böcek türü için uzmanlar, paniğe gerek olmadığını belirtiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner, "Patates böceği zaten Türkiye'de yıllardır olan bir böcek. Son dönemde bu bölgede görülmesi ile beraber vatandaşların birkaç noktada şikayeti olduğu yönünde duyumlar var. Ancak bölgemizde etkili olan yalancı kelebek gibi bir durum söz konusu değil. 'Patates böceği' ile patates ekiminin yoğun olduğu yerlerde hem mekanik hem kimyasal mücadele yapılıyor" dedi.'ÇÖZÜMÜ OLMAYAN DURUMLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ'Doç. Dr. Akıner, sorunun çözümünün olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar tabi ki bölgedeki yabancı kelebekteki sıkıntıdan dolayı 'Aynı sorunla karşı karşıya kalırız' diye bu böceği gördüklerinde de endişe duydular. Ancak çözümü olmayan ya da bölgeyi tamamen istila edebilecek bir böcek türü değil. Yoğunluklu olarak patates ve patlıcan bitkilerinde görülüyor, yapraklarını yiyerek besleniyor. Bitkinin zayıf düşmesine sebep oluyor. Hasat kaybı yaşanıyor. İklim değişikliği ile birlikte pek çok böcek türünün var olmadığı alanlarda yaşaması ve seviyelerini artırması söz konusu. Vatandaşların bu durumda yapabileceği şey önlem almak. Bu böcekleri toplayarak imha etmek, çeşitli ilaçlama yöntemleri ile mücadele sağlanabilir. Bu böcekle yoğun olarak karşılaşılan diğer bölgelerde tüm mücadele şekilleri geliştirildi. Karadeniz Bölgesi'nde şu ana kadar böyle bir sorunla karşılaşılmadığı için buradaki vatandaş biraz daha tedirgin. Ancak çözümü olmayan bir durumla karşı karşıya değiliz. Paniğe gerek yok" diye konuştu. Bahçelerinde patates böceği ile karşılaşan üreticilerden Naziye Ketenci ise "Bahçelerimizde biz sebze ekiyoruz ama o kadar çok böcek oluyor ki yiyemiyoruz. Bitkiler kuruyup kalıyor, verim alamıyoruz. Boşu boşuna o kadar uğraşıyoruz, çalışıyoruz, ortada hiçbir şey yok. Geçen sene kelebek vardı, bu sene de bu patates böceği ile uğraşıyoruz. Bulduğumu ezerek öldürüyorum maalesef" dedi.

Ferhat Ketenci de "Bu yeni böceği özellikle patlıcanlarda görüyoruz. Bitkinin yapraklarını yiyor, suyunu emiyor ve kurumasına neden oluyor. Yalancı kelebek bir taraftan bu böcek bir taraftan bir de kokan böcek var. Ektiğimiz bütün ürünler tehdit altında, hiçbir şeyi eve götüremiyoruz" diye konuştu.


Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patates böceği için 'Paniğe gerek yok' açıklaması - Son Dakika


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