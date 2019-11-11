Son Dakika Haberleri: Patates çiftçisi ihracat bekliyor
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Patates çiftçisi ihracat bekliyor

8 saat önce

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'de patates hasadının tamamlandığını, yüzde 70'inin depolara kaldırıldığını söyledi.

Patates çiftçisi ihracat bekliyor, System.String[]

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'de patates hasadının tamamlandığını, yüzde 70'inin depolara kaldırıldığını söyledi.


Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 17 ila 20'sini Niğde'nin karşıladığını ifade eden Başkan Kenar, "Niğde Türkiye'nin patates deposudur. Türkiye'de patates üretiminin 17 ila 20'sini karşılıyor. Yüzde 95 patates hasadı tamamlandı. Bir kısmı satıldı yüzde 70'ide depolara girdi. Depolara girdi ama geçen yıl patates yüksek fiyattan gitti. Bu yıl ise patatesin dekar maliyeti 90 kuruştur. Patatesler tarlada 60 ila 80 kuruşa satıldı. 25 kuruşta tarladan depolara getirme masrafımız var. Şuanda depolarımızda da satışlarımız başladı. Depolarda da 60 ile 80 kuruşa satıldığını görüyoruz. Bu durum çiftçiler anlamında çok üzücü bir durum. Zaten maliyetlerin altında bir patates sattık. Bunun üzerine de 25 kuruşta maliyet bindirerek depolara getirdik. Bu da bizim cebimizden gidiyor. Buda depolarda sattığımız patates bize yaklaşık 60 kuruş elimize geçecek gibi görünüyor. Buda büyük bir zarar. Bunu sadece zarar olarak görmemek lazım. Çitçi üretime devam edebilmek için önümüzdeki yıl gübresini tohumunu, ilacını alamazsa önümüzdeki yıl ekimde zorluk çıkacak. 2018 yılında çektiğimiz sıkıntıyı bir sonraki yıllarda çekeriz diye düşünüyoruz" dedi.


Başkan Kenar, patates çiftçisine destek beklediklerini belirterek, "Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Tarım ve Ticaret Bakanlığımızdan. Patatesin daha fazla satılabilmesi için yemekhanelerde, Suriyelilerin iaşesinde biraz fazla patates tüketimi sağlanarak çiftçilerimizin hak ettiği değere gelmesini istiyoruz. Irak ve Suriye'ye geçtiğimiz yıl fazlasıyla gitmişti bu yıl daha az gidiyor. Patatesin ihracatının artması için teşvikte uygulanabilir. Bu tür çözümlerle çiftçilerimizin rahatlayacağını düşünüyoruz. Biz üretmezsek vatandaş yiyemez bu yüzden çiftçiye sahip çıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Türkiye, İhracat, Niğde, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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