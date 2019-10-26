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Son Dakika 3. Sayfa Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

17 dakika önce

Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta patates cipsi içerisinde uyuşturucu sevkıyatı yapan 4 kişi tutuklandı.

Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta patates cipsi içerisinde uyuşturucu sevkıyatı yapan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Kahramanmaraş- Adana çevre yolunda durduruldu. Detektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, patates cipsi içerisinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan Hasan K.(27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. ve Kadir K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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