Patates ektiler domates çıktı
3 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı. Ramazan Meşe, "Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık. Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi. Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil daha olmamış bir domatesti" dedi.
(Sedat Ceylan/İHA)
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