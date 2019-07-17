Son Dakika Haberleri: Patates ektiler domates çıktı
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Patates ektiler domates çıktı

3 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı. Ramazan Meşe, "Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık. Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi. Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil daha olmamış bir domatesti" dedi. - BİLECİK
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
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